مدير مستشفيات غزة: جيش الاحتلال يستخدم أسلحة جديدة

أكد مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة ،مروان الهمص، أن الجيش الاسرائيلي يستخدم أسلحة جديدة، وأغلب الجرحى يصلون وهم بحالة حرق كاملة.

وطالب الهمص في تصريحات صحفية بفتح المعابر فورا لإدخال الغذاء والماء والدواء.

وشدد على أن الأطباء لا يجدون أدوية لعلاج الاطفال المرضى في القطاع، وبات أطفال غزة يعانون من أمراض عدة دون وجود علاج.

ولفت إلى أن انتشار الإسهال والتهاب الكبد الوبائي بين أطفال غزة جاء بسبب انعدام المياه النظيفة والطعام الجيد.

تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 24 على التوالي، استئناف عدوانها على قطاع غزة عبر القصف الجوي والمدفعي لمنازل المواطنين المأهولة ومراكز الإيواء وخيام النازحين، في مختلف أنحاء القطاع بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية في 18 مارس/ آذار إلى ألف و449 شهيدًا، و3 آلاف و647 مصابًا.