تحقيق: يكشف أصناف آلاف المنتجات التي صدّرتها واستوردتها دول عربية من إسرائيل خلال حرب غزة

يكشف “عربي بوست” من خلال بيانات رسمية إسرائيلية ضخمة، عن تفاصيل تُروى لأول مرة عن أنواع آلاف المنتجات التي صدّرتها الدول العربية المُطبّعة إلى إسرائيل واستوردتها منها خلال فترة الحرب على غزة، التي توقفت يوم 18 يناير/كانون الثاني 2025، قبل أن تستأنفها إسرائيل يوم 18 مارس/آذار 2025، والمستمرة حتى لحظة نشر هذه المادة.

هذه البيانات أشمل وأكثر تفصيلاً من تلك التي كشف عنها “عربي بوست” في تحقيقه السابق “عرب الكوشير“، إذ لا تتضمن فقط المنتجات الغذائية، بل كافة المنتجات في قطاعات مختلفة. ونُطلق على هذا التحقيق اسم “عرب المسخار”، وكلمة “مسخار” (بكسر الميم) في اللغة العبرية تعني التجارة، ونشير من خلال هذه التسمية إلى تجارة الدول العربية المُطبّعة مع إسرائيل.

تتضمن البيانات تفاصيل عن أسماء وأصناف المنتجات المتبادلة بين الإمارات، ومصر، والأردن، والمغرب، والبحرين، مع إسرائيل. وهذه البيانات صادرة عن الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء، وتتناول تجارة إسرائيل مع دول العالم، بحسب المنتجات (محلية المنشأ) على وجه الخصوص، والتي يُقصد بها البلد الذي تم فيه إنتاج السلعة.

وتختلف حصيلة الاستيراد والتصدير بحسب بلد المنشأ، عن حصيلة الاستيراد والتصدير الإجمالي، الذي يتضمن السلع التي تم إنتاجها محلياً، إضافة إلى السلع التي استوردها (بلد المنشأ) وأعاد تصديرها من جديد، ووفقاً لهذا الفرق، فإننا سنعرض حصيلتين لتجارة الدول العربية مع إسرائيل.

تتناول البيانات حول التبادل التجاري (صادرات وواردات) للمنتجات بحسب “بلد المنشأ” الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى فبراير/شباط 2025، وهو آخر شهر (حتى الآن) نُشرت فيه إسرائيل بيانات عن صادراتها للعالم.

آلاف الأصناف من المنتجات العربية في إسرائيل

تُظهر البيانات الإسرائيلية أن الدول العربية الخمس صدّرت إلى إسرائيل ما لا يقل عن 3669 صنفاً من المنتجات، من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى فبراير/شباط 2025، من بينها أصناف منتجات غذائية، وخضروات وفواكه، وألماس، وقطن، وأسمدة، وأصناف منتجات طبية، وملابس، ومنتجات تدخل في أعمال البناء والتشييد مثل الإسمنت والخشب والحديد.

كذلك استوردت الدول العربية من إسرائيل خلال الحرب 1671 صنفاً من المنتجات، من بينها أصناف منتجات غذائية، وأسمدة، وملابس، وألماس.

عدد أصناف المنتجات (محلية المنشأ) التي صدّرتها الدول العربية المطبّعة إلى إسرائيل واستوردتها منها خلال حرب غزة – الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء – عربي بوست

ومن خلال هذا الجدول يمكنكم الاطلاع على أصناف المنتجات التي صدّرتها الدول العربية الخمس إلى إسرائيل، والأخرى التي استوردتها منها خلال الحرب على غزة.

ويُشير الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء إلى أن بيانات الاستيراد (بحسب بلد المنشأ) لا تشمل قيم استيراد البضائع المُودعة في المستودعات الجمركية، ولا شحنات البضائع التي تم تصديرها سابقاً وأُعيدت إلى إسرائيل دون أي معالجة.

كذلك لا تشمل البيانات المتعلقة بتصدير إسرائيل للمنتجات، البضائع المستوردة سابقاً والمُعادة إلى المورد في الخارج دون معالجة، ولا تتضمن البضائع المستوردة والمباعة للخارج دون معالجة، بحيث لا يكون المشتري هو المورد.

الإمارات الأولى عربياً في التجارة مع إسرائيل

يظهر تحليل البيانات ترتيب الدول العربية بحسب حجم صادراتها إلى إسرائيل ووارداتها منها من المنتجات ذات المنشأ المحلي، وذلك خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى فبراير 2025، وجاء الترتيب على النحو التالي:

1- الإمارات: صدّرت إلى إسرائيل 1377 صنفاً من المنتجات، واستوردت منها 763 صنفاً من المنتجات، وبلغت قيمة التبادل التجاري (صادرات وواردات للسلع محلية المنشأ) 2 مليار دولار.

2- مصر: صدّرت إلى إسرائيل 924 صنفاً من المنتجات، واستوردت منها 165 صنفاً من المنتجات، وبلغت قيمة التبادل التجاري (صادرات وواردات للسلع محلية المنشأ) 1.2 مليار دولار.

3- الأردن: صدّرت إلى إسرائيل 652 صنفاً من المنتجات، واستوردت منها 466 صنفاً من المنتجات، وبلغت قيمة التبادل التجاري (صادرات وواردات للسلع محلية المنشأ) 426.2 مليون دولار.

4- المغرب: صدّرت إلى إسرائيل 651 صنفاً من المنتجات، واستوردت منها 224 صنفاً من المنتجات، وبلغت قيمة التبادل التجاري (صادرات وواردات للسلع محلية المنشأ) 324.5 مليون دولار.

5- البحرين: صدّرت إلى إسرائيل 65 صنفاً من المنتجات، واستوردت منها 53 صنفاً من المنتجات، وبلغت قيمة التبادل التجاري (صادرات وواردات للسلع محلية المنشأ) 13.5 مليون دولار.

يتيح “عربي بوست” للقراء تصفح البيانات الخاصة بالصادرات والواردات لكل دولة عربية بشكل منفصل، وذلك في الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 حتى فبراير 2025، حيث يمكن الوصول إلى هذه البيانات من داخل المادة المخصصة لكل دولة.

قيمة صادرات وواردات الدول العربية المطبّعة من وإلى إسرائيل من المنتجات محلية المنشأ خلال حرب غزة – الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء – عربي بوست

2.4 مليار صادرات منتجات محلية عربية إلى إسرائيل

وبلغت قيمة الصادرات العربية للسلع التي أُنتجت في الإمارات، ومصر، والأردن، والمغرب، والبحرين، ووصلت إلى إسرائيل 2.49 مليار دولار، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحتى فبراير/شباط 2025، فيما بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية إلى الدول العربية 1.35 مليار دولار، خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى فبراير/شباط 2025.

وخصّصنا مواداً منفصلة لكل دولة عربية على حدة، تتضمن تفاصيل عن تجارتها مع إسرائيل خلال الحرب، وعن أصناف المنتجات التي صدّرتها واستوردتها، ويمكنكم قراءتها مباشرة من خلال الضغط على الروابط أدناه، كما أن هذه الروابط موجودة في نهاية هذه المادة.

الإمارات: من الأغذية إلى اللؤلؤ والمعادن! “عرب المسخار”: تحقيق لـ”عربي بوست” يكشف منتجات تبادلتها الإمارات وإسرائيل خلال حرب غزة

مصر: من مواد البناء إلى الأغذية والألعاب! “عرب المسخار”: تحقيق لـ”عربي بوست” يكشف منتجات تبادلتها مصر وإسرائيل خلال حرب غزة

الأردن: من الأسمنت والحديد إلى المنتجات الزراعية! “عرب المسخار”: تحقيق لـ”عربي بوست” يكشف منتجات تبادلها الأردن وإسرائيل خلال حرب غزة

المغرب: من “القلنسوة اليهودية” إلى الخضروات والمسيّرات! “عرب المسخار”: تحقيق لـ”عربي بوست” يكشف منتجات تبادلها المغرب وإسرائيل خلال حرب غزة

البحرين: صادراتها لتل أبيب تضاعفت 9 مرات! “عرب المسخار”: تحقيق لـ”عربي بوست” يكشف منتجات تبادلتها البحرين وإسرائيل خلال حرب غزة

أبرز المنتجات العربية إلى إسرائيل

أظهر تحليل البيانات، أن أكثر أصناف منتجات صدّرتها الدول العربية الخمس إلى إسرائيل، منتجات اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، والمجوهرات المقلدة، وبلغت قيمة صادراتها 584.8 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من أكتوبر 2023، وحتى فبراير 2025، ومعظمها من الإمارات.

تليها منتجات الآلات والمعدات الكهربائية، وبلغت قيمة صادراتها 278.5 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة منتجات الإسمنت، والجبس، والجير، بـ 246.3 مليون دولار.

تضمنت أبرز أصناف المنتجات أيضاً، أصنافاً غذائية، وملابس، ومواد كيميائية، إضافة إلى الأسمدة التي تستخدم في أعمال الزراعة، والتي بلغت قيمة الصادرات العربية منها إلى إسرائيل، 52.6 مليون دولار.

وفيما يلي أكثر 15 صنفاً من المنتجات صدّرتها الدول العربية المطبّعة إلى إسرائيل.

أبرز 15 صنفاً من المنتجات محلية المنشأ التي صّدرتها الدول العربية المطبّعة إلى إسرائيل خلال حرب غزة – الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء – عربي بوست

533 مليون دولار صادرات لمنتجات تُستخدم في البناء

لتقديم صورة أوضح عن أنواع المنتجات التي صدّرتها الدول العربية إلى إسرائيل خلال أشهر الحرب على غزة، قمنا بتجميعها ضمن تصنيفات موحّدة وجامعة.

فمثلاً، تم تصنيف الإسمنت، والحديد، والألمنيوم، وغيرها تحت فئة “مواد البناء والتشييد”، بينما وُضعت مختلف أنواع الملابس ضمن تصنيف موحّد تحت اسم “الملابس”.

وفقاً لذلك، جاءت المنتجات الداخلة في البناء والتشييد في مقدمة المنتجات التي صدّرتها الدول العربية إلى إسرائيل، وبلغت قيمة صادراتها 533 مليون دولار، وتضم هذه المنتجات:

الإسمنت، والجير، والجبس.

منتجات من الحجر أو الجص.

الحديد والصلب.

الألومنيوم ومصنوعاته.

النحاس ومصنوعاته.

مصنوعات من الحديد أو الفولاذ.

منتجات السيراميك.

كذلك بلغت قيمة صادرات الملابس والمنتجات الداخلة في تصنيع الملابس 152.3 مليون دولار، وصدّرت الدول العربية الخمس منتجات غذائية ومشروبات إلى إسرائيل بقيمة 369.2 مليون دولار، إضافة إلى الأسمدة بـ 52.6 مليون دولار، ومنتجات صيدلانية بقيمة 1.5 مليون دولار.

كيف قرأنا البيانات في تحقيق“عرب المسخار”؟

تتضمن البيانات الرسمية الإسرائيلية حصيلة التجارة الخارجية لإسرائيل خلال كل شهر من أشهر السنة، وهي عبارة عن أكواد للمنتجات التي استوردتها إسرائيل، والأخرى التي صدّرتها إلى العالم.

تعرض البيانات أكواد المنتجات وفق التصنيف المستخدم من قبل الجمارك الإسرائيلية، والمستمد من نظام التعرفة الجمركية الموحّد الذي وضعته منظمة الجمارك العالمية (WCO)، وهذه الأكواد بمثابة تصنيف دولي للسلع طوّرته المنظمة.

يُعرف هذا التصنيف باسم “النظام المنسق” أو “الرمز المنسق الجمركي” أو “HS Code”، وهو اختصار لـ Harmonized System، ويتضمن النظام أكثر من 5000 مجموعة سلعية، حيث تُعرّف كل مجموعة برمز من ستة أرقام، ويمكن لبعض الدول أن تُضيف أرقاماً أخرى إلى الأرقام الستة لأسباب تتعلق بتصنيف السلع للدول نفسها، لكن ذلك لا يُغيّر من نوع المنتج.

يستخدم هذا النظام أكثر من 200 دولة واقتصاد كقاعدة لتعريفات الجمارك الخاصة بها، وتُصنَّف أكثر من 98٪ من السلع في التجارة الدولية وفقاً لـ”النظام المنسق”.

لمعرفة أنواع المنتجات المُصدَّرة إلى إسرائيل والمستوردة منها، اعتمدنا على قاعدتَي بيانات موقعي “الجمارك الإسرائيلية”، ومنظمة التجارة العالمية، وبحثنا عن كل كود على حدة لمعرفة اسم المنتج المرتبط بهذا الكود.

مثلاً، عند البحث عن هذا الكود (0710220000) في موقع الجمارك الإسرائيلية، فإن النتائج تُظهر أن هذا الكود مُخصّص لمنتجات “الخضروات الصالحة للأكل”، وهو يُشير بشكل خاص إلى الفاصولياء، وحصلنا على قيمة ما تم تصديره واستيراده من المنتجات (بالدولار) من خلال ملفات البيانات الإسرائيلية المنشورة من قبل الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء.

نموذج من كود أحد المنتجات التي صدّرتها الدول العربية المطبّعة إلى إسرائيل خلال الحرب على غزة – عربي بوست

نموذج من نتيجة بحث عن كود منتج صدّرته الدول العربية المطبّعة إلى إسرائيل خلال فترة الحرب على غزة – موقع الجمارك الإسرائيلية – عربي بوست

تضاعف التجارة العربية مع إسرائيل خلال حرب غزة

بالنظر إلى حصيلة إجمالي التبادل التجاري (بشكل عام، لا يقتصر فقط على بلد المنشأ)، فإن بيانات إسرائيلية وصل إليها “عربي بوست”، ومصدرها الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء، تُظهر أن الدول العربية زادت من صادراتها ووارداتها مع إسرائيل خلال أشهر الحرب على غزة.

بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية المُطبّعة وإسرائيل 6.1 مليار دولار، خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى فبراير/شباط 2025، وبلغت قيمة الصادرات العربية إلى إسرائيل 4.57 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية إلى الدول العربية 1.57 مليار دولار.

تستحوذ الإمارات على نحو ثلثي حجم تجارة الدول العربية مع إسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، ويفوق حجم تجارتها مع إسرائيل مجموع حجم التبادل التجاري لبقية الدول العربية الأخرى مجتمعة، إذ وصلت قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل إلى 4.3 مليار دولار، خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى فبراير/شباط 2025.

بعد الإمارات، تأتي مصر في المرتبة الثانية في حجم التبادل التجاري مع إسرائيل خلال أشهر الحرب على غزة، ثم تليها الأردن، والمغرب، والبحرين.

ويُظهر تحليل البيانات أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية المُطبّعة وإسرائيل خلال الأشهر الـ14 الأولى من الحرب على غزة، زاد بنحو نصف مليار دولار (12٪) قياساً بالأشهر نفسها من العامين 2022 و2023، ووفقاً للبيانات:

حجم التبادل التجاري بين الدول العربية المُطبّعة وإسرائيل (منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024): 5.13 مليار دولار.

حجم التبادل التجاري بين الدول العربية المُطبّعة وإسرائيل (منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2023): 4.56 مليار دولار.

وتُظهر البيانات الإسرائيلية أن التجارة العربية مع إسرائيل لم تتأثر خلال الحرب على غزة، على الرغم من غضب الشارع العربي من استمرار التجارة مع الاحتلال، ووجود دعوات واسعة للمقاطعة.

وعادةً لا تكشف الدول العربية عن تفاصيل تجارتها مع إسرائيل، وتفرض تعتيماً واسعاً على هذا الملف، بسبب حساسية التعامل التجاري مع إسرائيل لدى الشارع العربي، في حين أن إسرائيل تنشر إحصائيات مفصّلة ومختلفة عن حجم تجارتها مع الدول العربية والعالم.

المصدر : عربي بوست