11 شهيدًا و15 جريحًا في قصف أمريكي على حي سكني بمحافظة الحوك في اليمن

استشهد 11 شخصًا وأصيب 15 آخرون جرّاء قصف شنّته الطائرات الأمريكية على حي سكني في محافظة الحوك في اليمن. الهجوم أسفر عن دمار كبير في المنطقة، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تعمل على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض. وتواصل الجهات المحلية والإنسانية جهودها لتقديم المساعدة والإغاثة للمتضررين من هذه الجريمة، في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا بسبب استمرار القصف.

وقد نفذ سلاح الجو المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية، صباح اليوم، عملية عسكرية استهدفت هدفًا عسكريًا للاحتلال في منطقة يافا المحتلة. وتمت العملية باستخدام طائرة مسيرة من نوع "يافا"، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في المواجهات بين اليمن والاحتلال.

وتعد هذه العملية جزءًا من استراتيجية القوات المسلحة اليمنية في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.