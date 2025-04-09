مدير صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء مجزرة الشجاعية إلى 50 شهيدًا

قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، خلال تصريحات للجزيرة، إن القطاع يعيش حالة من الجحيم أكبر من الإبادة الجماعية، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة راح ضحيتها نحو 50 شهيداً اليوم. وأشار إلى أن معظم القتلى في القصف الإسرائيلي هم من الأطفال.

وأضاف المسؤول الصحي أن الوضع الصحي في غزة يزداد تدهوراً، حيث تعمل 18 مستشفى فقط بشكل جزئي من أصل 38 مستشفى في القطاع. وأوضح أن المستشفيات تعاني من نقص حاد في وحدات الدم، مما يعوق معالجة المصابين، بالإضافة إلى نقص أسرة المرضى والأدوية والمواد الغذائية.

كما أكد المدير العام لوزارة الصحة أن الاحتلال يواصل منع دخول اللقاحات للأطفال، مشيراً إلى أن العديد من المرضى استشهدوا بسبب نقص الأدوية. ودعا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لفتح المعابر فورا، وتسهيل دخول حليب الأطفال والأدوية والمواد الغذائية. الضرورية.