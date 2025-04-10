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الدفاع المدني في غزة: شهداء تحت الأنقاض وشحٌ حاد في المياه يهدد حياة السكان

الدفاع المدني في غزة: شهداء تحت الأنقاض وشحٌ حاد في المياه يهدد حياة السكان
الدفاع المدني في غزة: شهداء تحت الأنقاض وشحٌ حاد في المياه يهدد حياة السكان

الرسالة نت

أكد الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن الوضع الإنساني في مدينة غزة يزداد تدهورًا بشكل كارثي، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وشحّ الموارد الأساسية.

وقال المتحدث إن هناك شهداء لا يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث تعجز فرق الإنقاذ عن الوصول إليهم بسبب كثافة القصف ونقص المعدات والإمكانيات.

وأضاف أن مدينة غزة تعاني من شحّ كبير في المياه، مشيرًا إلى أن الطواقم لا تستطيع حتى الحصول على المياه اللازمة للعمليات اليومية. وأوضح أن السكان يواجهون خطرًا مضاعفًا، إذ إن من لا يُقتل بفعل القصف الإسرائيلي، يُهدده الموت جوعًا أو عطشًا.

وأشار إلى أن الأوضاع تزداد سوءًا مع استمرار الحصار، مؤكداً أن أي شاحنة مساعدات لم تدخل إلى قطاع غزة في الآونة الأخيرة، ما يفاقم من الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في القطاع منذ أكثر من عام ونصف على بدء الحرب.

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