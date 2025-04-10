وزارة الصحة في غزة تُطلق نداءً عاجلًا لتوفير الأدوية: عجز غير مسبوق يهدد حياة آلاف المرضى

أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة نداءً عاجلًا لتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية، محذّرة من تفاقم الأزمة الصحية إلى مستويات كارثية وغير مسبوقة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وإغلاق المعابر أمام الإمدادات الطبية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن نسبة العجز في الأرصدة الدوائية والمستهلكات الطبية وصلت إلى مستويات خطيرة، حيث بلغ العجز في قائمة الأدوية الأساسية 37%، بينما بلغت نسبة العجز في المستهلكات الطبية 59%، ما يعني أن هذه الأصناف أصبحت غير متوفرة بالكامل.

وأشارت الوزارة إلى أن أقسام العمليات، والعناية المركزة، والطوارئ تعمل حاليًا ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية والمهام الطبية المنقذة للحياة، ما يهدد القدرة على الاستجابة السريعة وإنقاذ حياة الجرحى والمرضى في ظل العدوان المتواصل.

وأضاف البيان أن أكثر من 80 ألف مريض بالسكري و110 آلاف مريض بضغط الدم لا تتوفر لهم الأدوية اللازمة في مراكز الرعاية الأولية، بينما وصلت نسبة العجز في أدوية السرطان وأمراض الدم إلى 54%.

وأكدت الوزارة أن استمرار إغلاق المعابر أمام دخول الإمدادات الطبية يُفاقم الوضع الصحي بشكل بالغ، ويحول دون تقديم الرعاية الصحية الأساسية للمرضى والجرحى، داعية المؤسسات الدولية والإنسانية إلى التدخل العاجل لإنقاذ النظام الصحي في قطاع غزة من الانهيار الكامل.