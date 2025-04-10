شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: أوقفوا المجاعة والإباده في قطاع غزه

أطلقت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، دعت فيه إلى تدخل فوري لوقف المجاعة والإبادة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الثاني من آذار/مارس 2025. وأكدت الشبكة أن القطاع دخل بالفعل مرحلة متقدمة من المجاعة نتيجة القصف المستمر، وتدمير البنية التحتية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود.

وأشار البيان إلى أن معظم المخابز والمطابخ المجتمعية توقفت عن العمل، كما استهدفت قوات الاحتلال مخازن الغذاء ومحطة تحلية المياه، وتُمنع منذ أسابيع طويلة لقاحات الأطفال والمكملات الغذائية من دخول القطاع. ووفقًا لأرقام المؤسسات الإغاثية والأمم المتحدة، فإن 91% من سكان القطاع يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، ويعيش 345 ألفًا في المرحلة الخامسة – وهي الأشد – من هذا الانعدام.

وأضاف البيان أن 92% من الأطفال بين 6 أشهر وعامين، إضافة إلى الأمهات المرضعات، لا يحصلون على احتياجاتهم التغذوية، مما يضع مستقبلهم الصحي في خطر دائم. كما حذرت وزارة الصحة في غزة من أن 60 ألف طفل يحتاجون للعلاج من سوء التغذية، فيما لا يتمكن 65% من السكان من الوصول إلى الحد الأدنى من المياه الصالحة للشرب والطهي.

وأكدت الشبكة أن ما يجري في غزة لا يمثل أزمة إنسانية غير مسبوقة فحسب، بل يشكل جريمة ممنهجة تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني، عبر منع المساعدات واستهداف المدنيين والطواقم الطبية والإغاثية، بدعم من القضاء الإسرائيلي وصمت المجتمع الدولي.

مطالب عاجلة للمجتمع الدولي:

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي، والسلطة الفلسطينية، والأمم المتحدة بإعلان قطاع غزة منطقة مجاعة، وتحميل الاحتلال مسؤولياته القانونية والإنسانية. كما دعت إلى:

توفير حماية دولية فورية للسكان.

فتح المعابر وإنشاء ممرات إنسانية آمنة.

محاكمة قادة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

وقف جميع أشكال الدعم العسكري لإسرائيل، لا سيما من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

فرض عقوبات دولية على إسرائيل، وتجميد عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في حال عجز مجلس الأمن.

نداء إلى ضمير العالم:

وفي ختام بيانها، ناشدت الشبكة شعوب العالم وحكوماته بالتحرك العاجل قبل تفاقم الكارثة، مؤكدة أن "الشعب الفلسطيني سيحاكم بمحكمة التاريخ كل من شهد هذه الإبادة ولم يتحرك لإيقافها". وطرحت الشبكة تساؤلاً مؤلمًا: "كم طفلًا فلسطينيًا يجب أن يموت جوعًا حتى تتحرك الدول؟"، في نداء أخير لإنقاذ ما تبقى من أرواح في غزة.