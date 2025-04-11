الصحة العالمية: الحصار على غزة يترك العائلات جائعة وتعاني من سوء التغذية

قالت منظمة الصحة العالمية أن الحصار الكامل على غزة منذ 2 مارس الماضي أدى إلى منع دخول جميع المواد الغذائية والأدوية.

وأشارت المنظمة إلى أن الاحتلال خلال الأسبوع الماضي عرقل أو منع 75% من بعثات الأمم المتحدة داخل غزة.

وأكدت أن الحصار على غزة يترك العائلات جائعة وتعاني من سوء التغذية دون مياه نظيفة ورعاية صحية كافية.

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت "إسرائيل" معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب بتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية.

وسبق أن حذرت مؤسسات حقوقية وحكومية وأممية من تداعيات استمرار تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع ودخول الفلسطينيين بحالة من الجوع الحاد.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 25 تواليًا، استئناف حرب الإبادة العدوانية في قطاع غزة، عقب خرق وقف إطلاق النار يوم 18 آذار/ مارس الماضي؛ والذي استمر مدة 57 يومًا.

وارتكبت قوات الاحتلال المزيد من جرائم الإبادة الجماعية والمجازر بحق المدنيين والنازحين والعائلات الفلسطينية؛ ما رفع محصلة الشهداء منذ 18 آذار الماضي إلى 1522 مدنيًا، بينما أصيب 3834 آخرين بجروح متفاوتة.