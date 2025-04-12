محكمة أمريكية تسمح بترحيل الناشط محمود خليل

قضت محكمة أميركية، الجمعة، أن بإمكان السلطات المضي قدما في ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، بزعم أنه يشكل "خطرًا على الأمن القومي".

جاء ذلك خلال جلسة استماع بشأن قانونية ترحيل الناشط خليل، الذي شارك في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين بجامعة كولومبيا العام الماضي في مواجهة الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في ولاية لويزيانا، إنه ليست لديها سلطة نقض قرار يتعلق بالناشط خليل، اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي.

وأتى القرار بعد شهر من اعتقال خليل من مبنى سكن الطلاب بجامعة كولومبيا، ونقله إلى سجن في ولاية لويزيانا.

والشهر الماضي، قرر روبيو ترحيل خليل استنادا إلى قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، وعلل ذلك بأن وجوده في الولايات المتحدة "قد تكون له عواقب سلبية على السياسة الخارجية للبلاد".