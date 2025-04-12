عشرات الآلاف يتظاهرون في دكا دعمًا لغزة ورفضًا لحرب الإبادة الإسرائيلية

تظاهر عشرات الآلاف من المواطنين، اليوم السبت، في شوارع العاصمة البنغالية دكا، تعبيرًا عن دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفضًا لحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ استئناف عدوانه في 18 مارس الماضي، بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي المستمر، مرددين هتافات تطالب بوقف فوري للهجوم على غزة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال والنساء.

وشهدت التظاهرة مشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك طلاب الجامعات والعلماء والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، في مشهد يعكس حجم التضامن الشعبي العميق مع القضية الفلسطينية في بنجلاديش.

ودعا المشاركون المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية، وتوفير الحماية للمدنيين في غزة، كما طالبوا بفرض عقوبات دولية على الاحتلال لوقف عدوانه وسياسة الحصار التي يعاني منها القطاع منذ سنوات.

وتأتي هذه التظاهرة ضمن موجة احتجاجات شعبية تشهدها عدة دول حول العالم، تعبيرًا عن الغضب المتصاعد إزاء استمرار المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، وسط صمت دولي مطبق وتواطؤ بعض الحكومات الغربية.