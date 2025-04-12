باراك: (إسرائيل) على حافة (انهيار ).. ونتنياهو يقودها نحو ديكتاتورية فاسدة

حذّر رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود باراك من "انهيار ديمقراطي وشيك" في كيان الاحتلال، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو يقود البلاد نحو "ديكتاتورية فاسدة ومتطرفة"، تهدد الاستقرار السياسي والأمني في الداخل الإسرائيلي.

وفي تصريحات لوسائل إعلام عبرية، اتهم باراك نتنياهو بشن "حرب شخصية" تهدف إلى الحفاظ على بقائه السياسي وتفادي الملاحقات القضائية، على حساب مصالح الدولة ومواطنيها، في ظل ما وصفه بتحديات أمنية واقتصادية غير مسبوقة.

وانتقد باراك إدارة الحرب الجارية في قطاع غزة، معتبرًا أنها "تُدار بدون هدف استراتيجي واضح"، مشيرًا إلى أن الغاية الحقيقية من استمرار التصعيد العسكري هي "تأجيل المساءلة السياسية وعرقلة لجنة التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر الماضي".

وأضاف باراك أن الحكومة الحالية لا تبحث عن حلول حقيقية، بل تدفع بالمجتمع نحو مزيد من الانقسام والتطرف، داعيًا القوى السياسية والعسكرية إلى التحرك العاجل من أجل إنقاذ ما تبقى مما أسماه "الديمقراطية الإسرائيلية"، على حد وصفه.

وتأتي تصريحات باراك في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الداخلية والدولية لحكومة نتنياهو، على خلفية استمرار العدوان على غزة، وتزايد الاحتجاجات الشعبية ضد سياسات الحكومة في عدة مدن إسرائيلية.