مستجدات حرب الإبادة في اليوم الــ29 لخرق اتفاق وقف إطلاق النار

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ29 على التوالي حربها على قطاع غزة، منذ تراجعها عن اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس/ آذار الماضي، ما أسفر عن ارتكاب مجازر جديدة بحق المدنيين، واستهداف ممنهج للبنية التحتية، لا سيما في القطاعين الصحي والسكني.

وأسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية منذ فجر السبت عن استشهاد 20 مواطنًا في أنحاء متفرقة من القطاع، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 50,933، وعدد الجرحى إلى 116,045، منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي واحدة من أبشع الهجمات على المنشآت الطبية، استهدف طيران الاحتلال بصاروخين مبنى الاستقبال والطوارئ داخل المستشفى المعمداني في مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، وأجبر الطواقم الطبية والمواطنين على إخلاء المرضى تحت ظروف قاسية. وخلال الإخلاء، استشهدت طفلة كانت تتلقى العلاج.

كما أصيب عدد من المواطنين صباح اليوم الأحد جراء قصف منزل في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس، فيما استشهد المواطن أحمد أبو محسن إثر استهداف خيمة للنازحين في منطقة المواصي.

وفي مدينة غزة، قصف الاحتلال مدرسة سعد بن معاذ شرق حي التفاح، بعد توجيه تحذير بإخلائها، فيما تواصل القصف المدفعي على أحياء الشجاعية والزيتون والشعف، واستهدفت الطائرات الحربية مناطق عدة شمال قطاع غزة وجنوبه.

وفي تطور خطير، دمّرت قوات الاحتلال مبانٍ سكنية في مدينة رفح، بينما استُهدف مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بقصف طال خيمة كانت تؤوي جرحى.

كما أعلنت الجهات المختصة استشهاد المقدم محمد أحمد الدرباشي، مدير مركز شرطة غرب خان يونس، إثر قصف منزله، بالإضافة إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف منزل لعائلة الدرباشي في المواصي.

وشملت الغارات أيضًا أحياء ومناطق واسعة من مدينة خان يونس، منها الضابطة الجمركية، حي المنارة، البطن السمين، عبسان الكبيرة والصغيرة، الزنة، السطر الشرقي، والقرارة، وسط قصف مدفعي وجوي عنيف.

يُذكر أن المكتب الإعلامي الحكومي قد نشر قائمة بـ35 مستشفى تعرّضت للقصف أو الحرق أو التدمير أو خرجت عن الخدمة، في ظل الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على كافة مقومات الحياة في قطاع غزة.