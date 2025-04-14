تصاعد الدعوات في (إسرائيل) لوقف الحرب مقابل تحرير الأسرى من غزة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أكثر من 1600 جندي سابق من لواءي المظليين والمشاة في جيش الاحتلال وقعوا رسالة تطالب بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، حتى لو تطلب ذلك وقف الحرب.

وجاء في الرسالة: "نحن جنود وقادة لواءي المظليين والمشاة، الذين يحملون شعار: لن يُترك أي جندي خلفنا، ندعو إلى إعادة الرهائن (الأسرى)، حتى لو كان ذلك يعني وقف العمليات العسكرية. هذه دعوة لإنقاذ الأرواح".

وفي سياق متصل، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن 170 خريجاً من برنامج "تلبيوت" التابع للاستخبارات العسكرية (الإسرائيلية) وقعوا رسالة مماثلة تطالب بإنهاء الحرب لإطلاق سراح الأسرى. وشدد الموقعون على أن إنقاذ الأرواح واجب أخلاقي، معربين عن رفضهم لمحاولات إسكات الأصوات الداعية لذلك.

وأشار الموقعون إلى أن "الحرب الحالية تخدم مصالح سياسية وشخصية أكثر من كونها احتياجات أمنية"، واتهموا رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو بالسعي لإطالة أمد الحرب لأغراض شخصية.

ومنذ أيام، تصاعدت العرائض الموقعة من جنود احتياط ومتقاعدين في وحدات مختلفة بجيش الاحتلال، بما في ذلك سلاح الجو وسلاح البحرية ووحدة الاستخبارات 8200، إلى جانب مئات الأكاديميين والأطباء العسكريين. جميعهم طالبوا بوقف الحرب لإعادة الأسرى، واعتبروا استمرارها تحقيقاً لمصالح سياسية وليست أمنية.

في المقابل، وصف نتنياهو وحكومته هذه التحركات بـ"التمرد" و"العصيان"، متوعدين بفصل كل من يدعمها.

يُشار إلى أن تقديرات (إسرائيلية) تفيد بوجود 59 أسيراً (إسرائيلياً) في قطاع غزة، بينهم 24 أحياء، بينما تعتقل (إسرائيل) نحو 10 آلاف أسير فلسطيني في ظروف صعبة تشمل الإهمال الطبي والتجويع.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار العدوان (الإسرائيلي) على غزة، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 167100 شهيد ومصاب منذ بدايته في 7 أكتوبر 2023، وسط دعم عسكري أمريكي وأوروبي لقوات الاحتلال.