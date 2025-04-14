قطر ومصر تؤكدان مركزية القضية الفلسطينية ودعمهما لإعادة إعمار غزة

أكدت دولة قطر وجمهورية مصر العربية، في بيان مشترك اليوم، على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعالم العربي. وجددتا موقفهما الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وشدد البيان على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً ضرورة توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات الراهنة.

كما أعلنت الدولتان عن دعمهما الكامل لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرتين إلى تطلعهما لعقد مؤتمر دولي بهذا الخصوص في القاهرة، بهدف حشد الدعم اللازم لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي.

يأتي هذا البيان في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي استؤنف في 18 مارس الجاري بعد تنصل الاحتلال من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس، الذي تم بوساطة قطرية ومصرية واستمر 58 يوماً منذ يناير الماضي.

ومنذ أكتوبر 2023، ارتكب جيش الاحتلال بدعم أمريكي مجازر مروعة في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 166 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى فقدان أكثر من 14 ألف شخص تحت الأنقاض.