عرائض (إسرائيلية) تطالب بإنهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى

كشفت صحيفة "(هآرتس)" (الإسرائيلية) أن حوالي 3500 أكاديمي، وأكثر من 3000 عامل في قطاع التعليم، بالإضافة إلى 1000 من أولياء الأمور و1500 من عناصر سلاح المدرعات، قد وقعوا على عرائض تطالب بإنهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى.

وأشار الموقعون إلى أن استمرار العدوان يخدم مصالح سياسية وشخصية لبعض القيادات (الإسرائيلية)، مؤكدين أن ذلك سيؤدي إلى مقتل الجنود والأسرى ويزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والسياسية.

العريضة تأتي وسط حالة من التوتر الداخلي والاحتجاجات المتزايدة في (إسرائيل)، حيث تتصاعد الضغوط على الحكومة لإنهاء العمليات العسكرية وإيجاد حلول دبلوماسية تحفظ حياة الأسرى وتجنب خسائر إضافية.

وتعكس هذه العرائض القلق المتزايد بين قطاعات واسعة من المجتمع (الإسرائيلي) بشأن تداعيات استمرار العدوان على غزة، وسط تدهور الوضع الأمني والإنساني في المنطقة.