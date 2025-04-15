الأونروا: أكثر من 400 مدرسة استهدفها الاحتلال في غزة منذ أكتوبر 2023

كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن جيش الاحتلال (الإسرائيلي) استهدف بشكل مباشر أكثر من 400 مدرسة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، مما أدى إلى أضرار كارثية شملت البنية التحتية للمؤسسات التعليمية في القطاع.

وأوضحت الوكالة أن معظم المدارس في غزة تضررت بفعل الهجمات العنيفة، بما في ذلك 162 مدرسة تابعة لـ"أونروا". وأشارت إلى أن أكثر من 70% من المدارس، والتي تُستخدم كمراكز إيواء للنازحين، تعرّضت لاستهداف مباشر، مما أدى إلى توقف العملية التعليمية بشكل شبه كامل.

وأكدت الوكالة أن 88% من مدارس القطاع بحاجة إلى ترميم أو إعادة تأهيل كاملة بسبب الأضرار الناجمة عن القصف، مشيرة إلى أن أطفال غزة يُهجّرون ويُقتلون ويُصابون ويُحرمون من حقهم الأساسي في التعليم منذ عام ونصف، في ظل استمرار العدوان على القطاع.

وأعربت "أونروا" عن قلقها العميق إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية الأطفال ومؤسسات التعليم في غزة من الاستهداف المتكرر.