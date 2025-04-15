"القسام" لعائلات أسرى الاحتلال: قريبًا سيعود أبناؤكم في توابيت سوداء

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، يوم الثلاثاء، رسالة مصورة إلى أهالي أسرى الاحتلال الإسرائيلي حذرتهم فيها أن أبناءهم سيعودون قريبًا بتوابيت سوداء.

وجاء في مقطع فيديو نشرته "القسام" عبر حسابها في "تيليغرام" مجموعة من عناصر الكتائب وهم يسلمون رفات أسرى داخل توابيت سوداء للصليب الأحمر خلال المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى.

وخاطبت الكتائب أهالي الأسرى في الفيديو: "كونوا مستعدين، قريبًا سيعود أبناؤكم في توابيت سوداء وجثث مزقتها شظايا صواريخ جيشكم".

وتابعت الرسالة: "جهزوا من الآن أماكن دفنهم، فقد وقعت قيادتكم على قرار إعدام الأسرى في قطاع غزة".

يأتي ذلك بعد أن أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مساء يوم الثلاثاء، فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم.

وقال أبو عبيدة: ""تقديراتنا أن جيش الاحتلال يحاول عمداً التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا".

وأطلقت "كتائب القسام" سراح عشرات الأسرى الإسرائيليين مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمرت 42 يومًا.

وتنصلت "إسرائيل" من استكمال الاتفاق ورفضت الانتقال للمرحلة الثانية والثالثة منه حسب بنود الاتفاق الموقع برعاية الوسيطين المصري والقطري، بينما ما تزال "القسام" تحتفظ بنحو 60 أسيرًا إسرائيليًا.