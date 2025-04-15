حماس ترحب بقرار المالديف حظر دخول الإسرائيليين وتصفه بـ"الخطوة الشجاعة"

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مصادقة رئيس جمهورية المالديف على قرار حظر دخول الإسرائيليين إلى بلاده، ووصفت القرار بأنه "خطوة شجاعة وفي الاتجاه الصحيح"، تعبّر عن موقف أخلاقي ينسجم مع رفض الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، إن هذه الخطوة تعكس انحيازًا واضحًا لقيم العدالة ورفضًا لحرب الإبادة التي تقودها حكومة الاحتلال الفاشي بحق المدنيين الفلسطينيين.

ودعت الحركة في بيانها دول العالم إلى الاقتداء بموقف المالديف والدول التي اختارت الوقوف إلى جانب الحقوق الفلسطينية، من خلال اتخاذ خطوات فعلية لعزل الكيان الصهيوني، ومحاسبته على الجرائم والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والإنساني.

وختمت "حماس" بيانها بالتأكيد على أن مثل هذه القرارات تمثل دعمًا معنويًا وسياسيًا هامًا للشعب الفلسطيني، وتشكل ضغطًا دوليًا متصاعدًا على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها الوحشي ورفع الحصار عن غزة.