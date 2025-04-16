والد أسير أميركي "إسرائيلي" يدعو نتنياهو لوقف الحرب

طالب ،عيدان ألكسندر، الد الأسير الأميركي الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الاسرى في غزة.

وقال عيدان متى سينفد صبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الوضع وقد أشاد بنتنياهو لاستئناف الحرب.

وشكك والد الأسير عيدان بالخطط لاستعادة آخر اسير دون إنهاء الحرب والالتزام بالمرحلة الثانية من الصفقة.

وتابع "شاهدنا الفيديو الذي بثته حماس وكان الأمر مدمرا وقاسيا أن ترى ابنك يتوسل الإفراج عنه".

ويأتي حديث والد الأسير الأمريكي الإسرائيلي بعد ساعات من إعلان الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، فقدان الاتصال بالمجموعة الآسرة للجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، عقب قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له عبر صفحته على منصة "تيليغرام" : "نعلن أننا فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم ولا زلنا نحاول الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأكمل: "تقديراتنا أن جيش الاحتلال يحاول عمداً التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية، بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا".