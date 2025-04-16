حماس تؤكد أن تحرير الأسرى على رأس أولويات صفقة طوفان الأحرار

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي يبقى على رأس أولوياتها في أي صفقة تبادل قادمة، وعلى وجه الخصوص في إطار صفقة طوفان الأحرار، وذلك تزامناً مع إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان/إبريل من كل عام.

وقالت الحركة في بيان صحفي رسمي صدر مساء الأربعاء (16 نيسان/أبريل 2025)، إن هذا اليوم يأتي في ظل تصعيد الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مشيرة إلى أن أكثر من 14 ألف أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى نحو ألفَي معتقل ومختطف من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، يتعرضون لتعذيب جسدي ونفسي ممنهج، مع استمرار الإخفاء القسري بحق عدد كبير منهم.

وأضاف البيان أن 63 أسيراً ارتقوا شهداء داخل السجون منذ اندلاع الحرب، كان آخرهم الطفل وليد أحمد، الذي استشهد نتيجة التجويع المتعمّد.

وشددت حماس على أن قضية الأسرى تمثل جوهر نضالها، مؤكدة أنها لن تسقط بالتقادم، ولن تنجح جرائم الاحتلال في كسر إرادة الأسرى، كما حمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقلين كافة، وخاصة المختطفين من غزة.

ودعت الحركة في بيانها المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى فضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى والمختطفين، والتحرك الجاد لتقديم الجناة إلى محاكم دولية، والعمل من أجل إطلاق سراحهم.

كما دعت جماهير الشعب الفلسطيني إلى مواصلة دعمهم للأسرى وعائلاتهم، وحثت الفصائل والقوى الفلسطينية على توحيد الجهود لحماية الأسرى والدفاع عنهم بكل الوسائل الممكنة.

وختمت الحركة بيانها بدعوة إلى اعتبار السابع عشر من نيسان يوماً فلسطينياً وعربياً وعالمياً للتضامن مع الأسرى، ووقفة للوفاء لتضحياتهم، واستذكار بطولاتهم خلف القضبان في وجه السجّان الصهيوني.