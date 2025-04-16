جمعية العودة تناشد العالم: "أوقفوا الإبادة في غزة... لم يعد للحياة معنى"

أطلق المدير العام لجمعية العودة الصحية والمجتمعية، رأفت المجدلاوي، نداءً إنسانيًا عاجلًا إلى المجتمع الدولي، داعيًا إلى التدخل الفوري لوقف العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 557 يومًا، والذي خلّف كارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدّى إلى انهيار المنظومة الصحية بشكل شبه كامل.

جاء ذلك خلال بيان صحفي عقدته الجمعية في مستشفى العودة النصيرات، بحضور عدد من ممثلي وكالات الأنباء والفضائيات، حيث استعرض المجدلاوي بالأرقام حجم الكارثة التي تعاني منها قطاع غزة، مؤكدًا أن القطاع الصحي لم يعد قادرًا على تلبية أبسط الاحتياجات الإنسانية.

وقال المجدلاوي، أن مستشفيات العودة التي استقبلت أكثر من 23 ألف جريح/ة، وفقد على أسرّتها أكثر من 3000 شهيد/ة، في وقت رأت فيه الحياة 14 ألف حالة ولادة وسط الظروف القاسية."

وأضاف نُطلق هذا النداء باسم الإنسانية، وباسم كل من تبقّى حيًا في غزة، لنقول للعالم :أوقفوا هذا العدوان... وفرّوا الحماية للمستشفيات والكوادر الصحية... افتحوا المعابر وأدخلوا المساعدات... أفرجوا عن الأسرى من الطواقم الطبية."

وأكد المجدلاوي على المطالب التالية: وقف الفوري للعدوان على قطاع غزة. وحماية المرافق الصحية والمستشفيات باعتبارها منشآت مدنية محمية دوليًا. وفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الطبية والإنسانية. وإرسال مستشفيات ميدانية مجهزة بكامل الطواقم والإمكانات. والسماح بسفر المرضى الذين لا تتوفر لهم الرعاية الصحية داخل القطاع. وإدخال التجهيزات اللازمة لترميم النظام الصحي، بما في ذلك مولدات الكهرباء، الأدوية، والأجهزة الطبية. وتوفير الحماية الدولية للمدنيين العزّل. والإفراج عن 522 كادرًا صحيًا معتقلًا لدى الاحتلال.

وفي ختام البيان، توجه المجدلاوي بالشكر إلى كافة وسائل الإعلام التي تواصل تغطية الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، داعيًا إلى استمرار تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والمنظومة الصحية.