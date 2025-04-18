حماس تدين العدوان الأمريكي على اليمن وتثمّن مواقف صنعاء الداعمة لفلسطين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحُديدة في اليمن، ووصفتها بـ"العدوان الإجرامي" الذي أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، بينهم مسعفون وعاملون في الميناء.

اعتبرت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت" أن هذا العدوان يُعد انتهاكًا صارخًا للسيادة اليمنية، وجريمة حرب مكتملة الأركان، تؤكد استمرار السياسات الأمريكية العدوانية في المنطقة، والتي تستهدف الشعوب الحرة الرافضة للهيمنة الصهيونية والأمريكية.

وربطت الحركة بين ما يتعرض له اليمن من اعتداءات وما يواجهه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واصفة إياه بـ"امتداد لحرب الإبادة" التي يتعرض لها الفلسطينيون بفعل العدوان الأمريكي-الصهيوني المشترك.

كما أدانت حماس قرار برنامج الأغذية العالمي بتعليق شحنات الغذاء إلى المناطق المستهدفة بالغارات الجوية في اليمن، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية هناك، في ظل الحصار والعدوان.

واستنكرت الحركة الصمت الدولي تجاه ما يجري في اليمن، مشيرة إلى أن الشعب اليمني يُعاقب على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأعربت الحركة عن تضامنها الكامل مع الشعب اليمني، مثمّنة مواقفه "الشجاعة والمبدئية" تجاه فلسطين، وخاصة مواقف جماعة "أنصار الله" التي أكدت مرارًا دعمها للمقاومة الفلسطينية واستعدادها لمواصلة الإسناد حتى وقف العدوان على قطاع غزة.

كما عبّرت الحركة عن تقديرها لصمود الشعب اليمني وقواته المسلحة في وجه العدوان الأمريكي، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذا العدوان، والانتصار لحق الشعب اليمني في الدفاع عن أرضه وسيادته.