أنصار الله يعلنون عن عمليات عسكرية جديدة تستهدف (إسرائيل) وأمريكا دعماً لغزة

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله، يحيى سريع، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفًا عسكريًا في محيط مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة باستخدام صاروخ باليستي، مؤكدًا استمرار العمليات الإسنادية للشعب الفلسطيني حتى يتوقف العدوان على غزة ويرفع الحصار عنها.

وأشار سريع إلى تنفيذ عملية مزدوجة استهدفت حاملتي الطائرات الأمريكيتين "ترومان" و"فينسون" والقطع الحربية المرافقة لهما في البحرين الأحمر والعربي، مع نجاح دفاعات الجماعة في إسقاط طائرة أمريكية من نوع "إم كيو 9" أثناء تنفيذها أعمال عدائية في أجواء محافظة صنعاء.

وأكد سريع أن الحشد العسكري الأمريكي والعدوان المستمر على اليمن لن يدفع إلا إلى مزيد من التصعيد والثبات في مواجهة العدوان، مشيرًا إلى أن العمليات الإسنادية ستتواصل لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم حتى تحقيق أهدافه ورفع الحصار عن غزة.