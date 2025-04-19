عقب المجزرة الأمريكية في الحديدة .. اليمن يصر على معركة الإسناد لغزة

تخوض اليمن معركة شرف غير مسبوقة، وتصمد في وجه أقوى جيوش العالم نصرة لغزة، والتزامًا بعهد قطعته ألا تتوقف حتى تنتهي حرب الإبادة. اليمن لا تنوب في هذه المعركة عن أمة ملياري مسلم وصمودها لا يحسب إلا لها في الوقت الذي تقف تلك الأمة متفرجة وبعضها يدير الظهر لما يجري في غزة.

وعقب مجزرة مروعة تشبه تلك التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة، ارتكبتها الطائرات الأمريكية خلال قصفها منصة نفط رأس في ميناء الحديدة، خرجت اليمن في مظاهرات مليونية بشعار "ثابتون مع غزة في مواجهة التصعيد الأمريكي الإسرائيلي" في العاصمة صنعاء. المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 80 يمنيًا هي تصعيد كبير للعدوان الأميركي المتصاعد منذ أسابيع، لكنه بدأ يتخذ منحى أكثر إجرامًا ضد اليمن.

المجزرة الأمريكية في اليمن رغم بشاعتها إلا أنها تحمل عدة دلالات وهي:

التصعيد الأميركي ضد المدنيين هو انعكاس لحالة العجز التي تواجهها في استهداف القوات المسلحة اليمنية، وفشل الضربات في تدمير الترسانة العسكرية التي تملكها اليمن.

الولايات المتحدة تزيد من عدوانها وضغطها على اليمن عبر قتل المدنيين وهي سياسة انتهجتها في كل الدول التي احتلتها أو قاتلت فيها، وهو نهج ورثته لدولة الاحتلال، حيث تعمد إلى الضغط على القيادة اليمنية عبر استهداف المواطنين والمواقع المدنية.

حجم الضربات الأمريكية لم تفلح في ثني اليمن عن دعمه لغزة، وعقب كل عدوان تخرج اليمن لتزيد من تمسكها بموقفها الثابت الداعم والمساند لغزة.

وقد أكدت القوات اليمنية في بيان لها أنها ستستمر في إسناد قطاع غزة حتى وقف حرب الإبادة، وأنها مستمرة في عملياتِها الإسناديةِ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها. وشددت أن استمرارَ الغاراتِ الجويةِ واستهدافَ المواطنينَ وممتلكاتِهم والمنشآتِ العامةَ والخاصةَ لن يكسرَ إرادةَ الشعبِ اليمنيِّ المؤمنِ المجاهدِ ولن يؤديَ إلا إلى المزيدَ من الصمودِ والثباتِ على الموقفِ الداعمِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ في مواجهةِ جريمةِ حربِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يرتكبُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ أهلِنا في غزة، واستجابةً للواجبِ الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنساني.

*لم تؤثر الضربات الأمريكية في قدرة القوات اليمنية على مهاجمة دولة الاحتلال وسفنها البحرية، إلى جانب صد العدوان الأميركي عبر إسقاط الطائرات المسيرة ومهاجمة حاملات الطائرات الأمريكية التي تتمركز في المنطقة العربية. وقد أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نجحتْ دفاعاتها الجويةُ في إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ معاديةٍ نوعِ MQ_9 أثناءَ قيامِها بتنفيذِ مهامَ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ صنعاء. وأكدت أنه تمتْ عمليةُ إسقاطِ الطائرةِ بصاروخٍ أرضِ جوٍّ محليِّ الصنعِ وتعدُّ هي الطائرةُ الثانيةُ التي نجحتْ الدفاعات الجويةُ في إسقاطِها خلالَ 24 ساعة والسادسةُ خلالَ شهرِ أبريلَ الجاري وبهذا يرتفعُ عددَ الطائراتِ التي تم إسقاطُها خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدس إلى 21 طائرة.