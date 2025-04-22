الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا خلال حملة دهم واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 17 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم أسرى محررون، خلال عمليات دهم واقتحام في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت بشكل رئيسي في مدينة الخليل. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة "دير سامت" غرب دورا في محافظة الخليل، ونفذت حملة اعتقالات طالت عددًا من المواطنين، بينهم الحاج راجح عودة الحروب، حمزة خضر الحروب، بلال حسين الحروب، مخلص داوود الحروب، عبد الله داوود الحروب، وعز يوسف يونس الحروب. كما اعتقلت من مناطق أخرى في الخليل المواطنين فاروق عاشور، والأسرى المحررين طارق عاشور، عز الدين أبو حسين، وإياد شبانة.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع واعتقلت 6 مواطنين، هم: معتز خليلية، معاذ أبو عون، عماد شتوي، عز الدين فشافشة، أديب غنام، وأحمد العقل. وتأتي هذه الاعتقالات ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتصعيد الانتهاكات في الضفة الغربية.