الدفاع المدني ينتشل 4 شهداء و مصابة شرق غزة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة إخلاء 4 شهداء ومصابة بعد أن تمكنت طواقمه، وبصعوبة من الوصول لمنازل تعرضت للقصف الاسرائيلي والتدمير في شارع النخيل شرق التفاح شرقي مدينة غزة.

وأوضح الدفاع المدني في بيان صحفي أن طواقمه تمكنت بصعوبة وتحت ظروف خطيرة من الوصول إلى المنازل المستهدفة "الجليس و الشرباصي" ومنازل مجاورة أخرى تعرضت للقصف، والتدمير الاسرائيلي في شارع النخيل شرق التفاح شرقي مدينة غزة.

وأشار إلى أنه تم اخلاء امرأة مصابة وانتشال 4 شهداء؛ بينما لا زال شهداء آخرين مفقودين تحت أنقاض المنازل.

وفي وقت سابق وجه مواطنون محاصرون مناشدات ونداءات استغاثة لانقاذهم، من تحت أنقاض منازلهم التي قصفها الاحتلال لعائلتي "الشرباصي" و"الجليس" في شارع النخيل شرقي منطقة التفاح.

ودعا الدفاع المدني اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تكثيف عملية التنسيق مع الاحتلال الاسرائيلي ،لتمكين طواقمه من الوصول إلى المكان، لإنقاذ حياة المواطنين الأحياء والمصابين المحتجزين واخلائهم.

وارتقى19 مواطنًا على الأقل، في غارات إسرائيلية وعمليات قصف، فجر الأربعاء، في مناطق متفرقة من قطاع غزةبينهم 15 شهيداً من مدينة غزة وشمال غزة.