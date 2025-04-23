فرنسا تؤيد الخطة العربية لإعمار غزة

أعلنت فرنسا، دعمها الكامل للخطة العربية الهادفة إلى إعادة إعمار قطاع غزة، في ظل الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 19 شهرًا.

وجاء الموقف الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مشترك في بغداد، اليوم الأربعاء، جمع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيره العراقي فؤاد حسين، حيث شدد بارو على ضرورة دعم جهود إعادة الإعمار.

وأكد الوزير الفرنسي، أن فرنسا تدعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة"، معتبرًا أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن في المنطقة.

وشدد على أن حل الدولتين يمثل الأفق الواقعي لإنهاء الصراع، داعيًا إلى الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، وتهيئة الظروف لتسوية شاملة.

وتتضمن الخطة العربية تشكيل لجنة "إدارة غزة" لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.