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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
200 ألف مصاب بأمراض مزمنة في قطاع غزة حياتهم مهددة بالخطر
22 ابريل 2025 . الساعة: 01:05 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/302598
كلمات مفتاحية
حرب غزة
امراض مزمنة
ضغط وسكري
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#انفوجرافيك || حياة الاســــرى المضربين عن الطعام مهددة بالخطر
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