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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 200 ألف مصاب بأمراض مزمنة في قطاع غزة حياتهم مهددة بالخطر

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https://alresalah.ps/p/302598

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حرب غزة امراض مزمنة ضغط وسكري

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