تجمع عوائل الشهداء يرفض تصريحات رئيس السلطة ويدين وصف الشهداء بـ(قتلى)

أصدر تجمع عوائل الشهداء بياناً شديد اللهجة عبّر فيه عن غضبه واستيائه من التصريحات الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال افتتاح أعمال المجلس المركزي، والتي وصف فيها شهداء معركة "طوفان الأقصى" بـ"قتلى".

وأكد البيان أنّ هذه التصريحات تمثّل طعنةً في ظهر تضحيات الشعب الفلسطيني وشهدائه ومقاومته الباسلة في غزة والضفة الغربية، في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لعدوان مستمر، بما في ذلك القصف والإبادة في قطاع غزة.

وتساءل التجمع عن دور القيادة الفلسطينية طوال 564 يوماً من العدوان، في ظل استمرار الحصار والتجويع والإبادة. وشدد البيان على أنّ المقاومة بكل أشكالها حق مشروع لا يمكن التنازل عنه، مؤكداً رفض وصف الشهداء بأوصاف تقلّل من مكانتهم ودورهم الوطني.

وختم البيان بالتأكيد على أنّ كرامة الشهداء خط أحمر، داعياً إلى احترام تضحياتهم وصون دمائهم، في وقت يحتاج فيه الشعب الفلسطيني إلى وحدة وطنية تليق بعظمة صموده ومقاومته.