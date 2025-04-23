9 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل بحي الشجاعية شرق غزة

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، مجزرة جديدة بحق المدنيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بعد استهداف طائراته الحربية لمنزل عائلة "حسونة" في شارع "مشتهى".

وأسفر القصف عن استشهاد 9 فلسطينيين، من بينهم محمد عاهد جرادة، فادي نائل جرادة، عبيدة محمد جرادة، ومحمود رضوان جرادة، بينما لم تُحدد هوية الشهداء الآخرين حتى الآن، إضافة إلى وقوع عدد من الإصابات بجروح متفاوتة.

يأتي هذا التصعيد في اليوم السابع والثلاثين من العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أعقب خرق اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة يوم 18 مارس 2025.

وبحسب وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51,305 شهداء، بالإضافة إلى 117,096 مصابًا. ومنذ خرق الهدنة في مارس الماضي، بلغ عدد الشهداء 1,928، بينما أصيب 5,055 مواطنًا بجروح متفاوتة، بينها إصابات خطيرة جدًا.

العدوان المستمر يفاقم معاناة سكان القطاع، ويضع القطاع الصحي في حالة عجز حاد أمام الأعداد المتزايدة من الضحايا والإصابات اليومية