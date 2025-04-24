الصحة: 50 شهيدًا و152 إصابة خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وذكرت الوزارة في بيانها أن مستشفيات غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 50 شهيدًا، من بينهم شهيدان تم انتشالهما من تحت الأنقاض، إضافة إلى 152 إصابة بجروح متفاوتة.

وأشارت الوزارة إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى العديد من الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات بسبب القصف المستمر الذي يعيق حركة الطواقم الإنسانية.

وبحسب الإحصائيات، فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، 51,355 شهيدًا، فيما تجاوز عدد المصابين 117,248 شخصًا. أما في التصعيد الأخير الذي بدأ في 18 مارس 2025، فقد وصلت حصيلة الشهداء إلى 1,978 شهيدًا، بينما بلغ عدد الإصابات 5,207.

تتواصل هذه الاعتداءات في ظل صمت دولي، وسط مناشدات متكررة لوقف الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة وإنقاذ الأرواح العالقة تحت الركام.