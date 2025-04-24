وزارة الصحة: خروج مستشفى الدرة للأطفال و37 مستشفى عن الخدمة في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، خروج مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال شرق مدينة غزة عن الخدمة، بعد تعرضه لأضرار كبيرة جراء قصف إسرائيلي قبل يومين.

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي أن استهداف المستشفى أدى إلى توقف جميع خدماته الصحية بشكل كامل، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي المستشفيات التي خرجت عن الخدمة في غزة ارتفع إلى 37 مستشفى، ما يعكس حجم الكارثة الصحية التي يعاني منها القطاع نتيجة العدوان المستمر واستهداف المنشآت الطبية.

ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف استهداف المؤسسات الصحية، وتقديم الدعم العاجل للنظام الصحي المنهار في غزة.