39 يومًا على استئناف العدوان.. شهداء ومصابون في قصف "إسرائيلي" على غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع والثلاثين على التوالي، عدوانه وحرب الإبادة على قطاع غزة، وشن غاراته الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع.

واستشهد الطفل آدم جواد الزاملي، صباح اليوم، متأثرًا بجروح أصيب بها، إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين أمس في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما استشهدت الطفلة شام محمود أحمد محمود الروس متأثرة بجروح أصيبت بها، في قصف سابق على خيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس.

وارتقى خمسة مواطنين من عائلة أبو طعيمة ، في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

والشهداء هم: الأب إبراهيم خليل أبو طعيمة وزوجته الحامل هنادي شعبان أبو طعيمة (أبو سبت)، وأطفالهم الثلاثة سميرة إبراهيم أبو طعيمة (8 سنوات)، وعازم (6 سنوات)، ورأفت (4 سنوات).

كما أصيب عددًا من المواطنين صباح اليوم، في غارة جوية إسرائيلية على منزل لعائلة شعت بحي المنارة جنوب شرقي خان يونس.

وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة على مجموعة من المواطنين قرب المقبرة في حي قديح ببلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس دون إصابات.

كما ارتقى شهداء ومصابين، بقصف طائرات الاحتلال منزلًا قرب ساحة الشوا بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وفي مدينة رفح، واصل جيش الاحتلال نسف مبان سكنية شمالي المدينة.

وأما في وسط القطاع، أصيب مواطن، جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة صوب مجموعة مزارعين شرقي مدينة دير البلح.

ومنذ 18 آذار/مارس الجاري، استأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وحسب وزارة الصحة، استشهد منذ 18 مارس 1978 مواطنًا وأصيب 5207 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ويواصل جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب الابادة الجماعية على قطاع غزة، مخلفًا أكثر من 164 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.