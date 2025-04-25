عدوان أمريكي بـ6 غارات غرب اليمن

شنت طائرات حربية أمريكية، اليوم الجمعة، عدة غارات على محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله"، أن الطيران الأمريكي شن عدواناً بـ6 غارات على مديرية "باجل" بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وفجر الخميس، أصيب عدد من اليمنيين في سلسلة غارات جوية نفذها الطيران الحربي الأمريكي، على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي صعدة والحديدة.

ومنذ 15 آذار/مارس الماضي، شنت أمريكا نحو ألف غارة جوية على الأراضي اليمنية، بحسب بيانات حوثية، أسفرت عن استشهاد 217 مدنياً وإصابة 436 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، دون تشمل هذه الإحصائية ضحايا القوات المسلحة نفسها.

وتأتي هذه التصعيدات بعد أوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لجيشه بشن هجوم واسع ضد الحوثيين، مهددا بالقضاء عليهم بالكامل.

وتجاهلت "أنصار الله" تهديدات ترامب، واستأنفت هجماتها ضد أهداف إسرائيلية وسفن في البحر الأحمر، رداً على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 18 آذار/ مارس الماضي.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.