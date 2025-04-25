شخصيات مصرية تستهجن تصريحات عباس ضد المقاومة وتصفها بـ"الخيانة" و"الوقاحة"

لا تزال تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، التي وُجهت فيها شتائم لاذعة للمقاومة الفلسطينية خلال كلمته في اجتماع المجلس المركزي الأخير، تُثير ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والإعلامية العربية، وخاصة في مصر، حيث وصفها عدد من الشخصيات العامة بأنها مسيئة وتتناقض مع روح الكفاح الوطني الفلسطيني.

وكان أبرز ردود الفعل من المستشار المصري مرتضى منصور، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، الذي شن هجومًا لاذعًا على عباس، قائلًا: "لو قلت لك إنك ابن ستة وستين كلب حتزعل؟! هذا الرجل يشتم مقاومة تقاتل وتدافع من أجل تحرير بلادها؟!"، مستنكرًا تجاهل عباس لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية، وأضاف: "الضفة عندك هناك لا يوجد فيها حماس؛ لماذا تقتل إسرائيل يوميًا العشرات وتصادر الأرض؟!"

وأكد منصور أنه يرفض مطالب عباس بتجريد المقاومة من سلاحها، قائلاً: "أوافق أن تسلم حماس سلاحها بشرط أن يخلع نتنياهو ملابسه! المقاومة لا يُقبل منها تسليم السلاح، فالاحتلال سيستبيح كل شيء حينها".

من جهته، عبّر المحامي والكاتب المصري منتصر الزيات عن استيائه من تصريحات عباس بأسلوب حاد، حيث قال: "الكلب له صفات حميدة... أما الخنزير فعفن لا يُرجى منه فائدة... صدقوني إنه خنزير، عن شاتم المقاومة أتحدث".

أما الكاتب والمفكر المصري محمد بدوي فقد ربط بين موقف الدولة المصرية التي – بحسبه – "رفضت التهجير وعرضت على حماس كوسيط تسليم السلاح مقابل بدء تبادل أسرى"، وبين موقف عباس الذي قال: "سلموا الرهائن يا ولاد الكلاب... حد يسلم سلاحه أثناء المفاوضات يا ابن الكلب! حكّام لا يُحكَموا!".

وفي السياق ذاته، استعاد الإعلامي المصري معتز مطر واقعة تاريخية لتسليط الضوء على ما وصفه بـ"الاستمرار في خيانة القضية الفلسطينية"، قائلًا: "في 1994، قالها مبارك لعرفات يوم توقيع ملاحق أوسلو: (امضِ يا ابن الكلب). واليوم يكررها عباس للمقاومة: (سلموا الرهائن يا أولاد الكلب)".

وعلق مطر: "لا جديد في المسرح العربي، سوى حفنة جديدة من الخائنين تكرر سيناريوهات الأمس بوقاحة أشد، في حين أن الدم الفلسطيني لا يزال يروي تراب المسرح ذاته".

تُظهر هذه التصريحات حجم الاستياء العربي، لا سيما المصري، من موقف السلطة الفلسطينية تجاه المقاومة في غزة، وسط عدوان مستمر ومعاناة إنسانية خانقة يعيشها سكان القطاع.