كتائب القسام تنشر فيديو يوثق إنقاذ أسرى (إسرائيليين) من نفق قصفه الاحتلال

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو مصورًا يُظهر تفاصيل عملية إنقاذ نوعية لأسرى إسرائيليين كانوا محتجزين داخل نفق تعرض للقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي قبل عدة أيام.

الفيديو الذي بثته الكتائب، تضمن مشاهد لفرق الإنقاذ القسامية وهي تعمل في ظروف صعبة للغاية وسط الدمار الناتج عن القصف الإسرائيلي. وظهر في التسجيل تفاصيل دقيقة للعملية، من ضمنها إزالة الأنقاض وتأمين الأسرى.

وأكدت كتائب القسام في بيان مرافق للفيديو أن العملية جاءت "لإظهار التزام المقاومة بمسؤولياتها الإنسانية على الرغم من استهداف الاحتلال المتعمد للأنفاق وخرقه للقوانين الدولية".

وأضافت الكتائب أن نشر الفيديو يهدف إلى فضح ممارسات الاحتلال الهمجية وجرائمه بحق المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة.

ويأتي نشر هذا الفيديو في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، مما يزيد من التوتر في المنطقة وسط مطالبات دولية بوقف فوري للتصعيد.

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