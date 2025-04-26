مصادر عبرية: مقتل وإصابة قادة وجنود إسرائيليين في كمين بحي الشجاعية

أفادت مصادر عبرية بمقتل قائد فصيل مدرعات برتبة نقيب وجندي من وحدة المستعربين، إضافة إلى إصابة قائد لواء بجروح خطرة و6 جنود آخرين بإصابات متفاوتة، في كمين نفذته كتائب القسام بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وذكرت المصادر أن قائد "لواء القدس" في الجيش الإسرائيلي أصيب بجروح خطيرة خلال العملية التي جرت أمس، وسط تصاعد الاشتباكات في المنطقة.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت اليوم ، عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت قوة خاصة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأوضحت الكتائب في بيان لها أن مجاهديها تمكنوا، يوم الجمعة، من قصف الموقع بعدد من قذائف الـ"RBG" وصواريخ "الياسين 105"، أعقبها اشتباكات مباشرة بالأسلحة الرشاشة، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوة الإسرائيلية.

وأفادت مصادر عبرية أن العملية أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة سبعة آخرين، بينهم حالات حرجة، خلال المواجهات التي شهدتها غزة يوم الجمعة.