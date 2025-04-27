وفد حماس يغادر القاهرة بعد إجراء مشاورات حول وقف إطلاق النار

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن وفد قيادة الحركة برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي وعضوية باقي أعضاء المجلس، غادروا العاصمة المصرية القاهرة مساء السبت بعد أن أجرى محادثات ومشاورات مكثفة مع المسؤولين المصريين تناولت الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وكافة القضايا ذات الصلة.

وأوضحت الحركة في بيان، ان الوفد استعرض رؤية الحركة للوصول إلى صفقة شاملة تحقق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والإغاثة والاعمار، ومتابعة "تم التوافق على بذل المزيد من الجهود واستمرار التواصل لإنجاح الجهود المبذولة بهذا الصدد".

وأضافت "كما جرى تناول الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد شهرين من الحصار المطبق ومنع الاحتلال إدخال المساعدات والمواد الغذائية والطبية للقطاع، وضرورة التحرك العاجل لإيصال المساعدات واحتياجات القطاع للمواطنين".