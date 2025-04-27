مراسل معاريف: الجيش (الإسرائيلي) في مأزق بالغ بسبب تكتيكات حماس في غزة

قال المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، آفي آشكينازي، في تحليل جديد، إن حركة حماس تحافظ على قوتها العسكرية بفضل تكتيكات حرب العصابات، حيث يستفيد مقاتلوها من معرفتهم الميدانية العميقة في غزة. وأضاف أن مقاتلي حماس لا يخوضون معركة دفاعية بل هجمات متقنة عبر خلايا حرب عصابات، يراقبون تحركات القوات (الإسرائيلية) عن كثب ويبحثون عن نقاط الضعف.

وأوضح آشكينازي أن مقاتلي حماس يتابعون الروتين اليومي للجيش (الإسرائيلي) وعند اكتشاف الفرص المناسبة، يخرجون من نفق واحد وبدء الهجوم بالصواريخ المضادة للدروع، يليه إطلاق النار من القناصة أو الأسلحة الرشاشة أو حتى إلقاء العبوات الناسفة.

وأشار إلى أن قدرة الجيش (الإسرائيلي) على استخدام كل قوته في غزة محدودة، مما يعقد المعركة بشكل كبير. ورغم عدم هطول الأمطار على غزة منذ أسبوعين، وصف الوضع بأنه "أشبه بالغرق في الوحل"، مؤكداً أن المشكلة تكمن في المستوى السياسي الذي يعيق اتخاذ القرارات الحاسمة، ما يورط الجيش في مستنقع طويل الأمد