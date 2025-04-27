ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي بجنوب إيران إلى 18 قتيلاً و1139 جريحاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي جنوب إيران إلى 18 قتيلاً وأكثر من 1139 مصاباً، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد.

وأكد التلفزيون الإيراني الرسمي أن الحريق الناتج عن الانفجار تمت السيطرة عليه إلى حد كبير، لكنه لم يُخمد بالكامل، فيما لا يزال الدخان الأسود الكثيف يتصاعد من موقع الحادث.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية أن السبب الأولي للانفجار يعود إلى التخزين غير الآمن للمواد الكيميائية داخل إحدى الحاويات في الميناء.

وكان الانفجار الضخم قد وقع أمس السبت في إحدى حاويات ميناء الشهيد رجائي، متسبباً في أضرار مادية كبيرة بمبنى إداري وعدد من المنشآت المحيطة، وسط تحقيقات جارية لمعرفة الملابسات الدقيقة للحادث.