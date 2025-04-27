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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
90 شهيداً متوسط من يصلون يومياً إلى المستشفيات منذ بدء حرب الإبادة الجماعية
27 ابريل 2025 . الساعة: 01:11 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/302708
كلمات مفتاحية
شهداء
حرب غزة
الابادة الجماعية
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