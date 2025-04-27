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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
مشاهد عمليات المقاومة تحمل دلالات ثقيلة.. تعرف عليها!
27 ابريل 2025 . الساعة: 01:12 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/302709
كلمات مفتاحية
القسام
بيت حانون
عمليات المقاومة
كسر السيف
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