الجيش "الإسرائيلي" عاجز عن التصدي لسرقات الأسلحة من قواعده

كشف تقرير بثته قناة إسرائيلية، اليوم الأحد، عن عجز الجيش الإسرائيلي في التصدي لظاهرة سرقة الأسلحة من قواعده العسكرية في عدة مناطق، بما في ذلك المناطق القريبة من قطاع غزة.

وبحسب القناة 12 الخاصة، فإنه تم مؤخرًا سرقة مسدس من طراز "غلوك" ورشاش من نوع "ماغ" من أحد تجمعات الجيش في منطقة غلاف غزة.

وأفادت مصادر في الشرطة الإسرائيلية بسرقة عدة رشاشات من نوع "ماغ" من منطقة أخرى في الجنوب، ما يشير إلى انتشار الظاهرة.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن "انتشار الأسلحة والذخيرة في أيدي الجهات الإجرامية" أصبح ظاهرة ملحوظة منذ بداية الحرب.

وأكد أحد المصادر أن الجيش يواجه صعوبة في التعامل مع هذه السرقات، حيث في بعض الحالات لا يتمكنون من اكتشاف الحادثة إلا بعد وقوعها.

وفي سياق متصل، تجري الشرطة الإسرائيلية عمليات تفتيش ومصادرة لمستودعات الأسلحة في محاولة للحد من هذه الظاهرة.

من جانبه، أعرب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن "قلق بالغ" حيال هذه الحوادث، مؤكدًا أن الجيش يعمل جاهدًا لمنع وقوع مثل هذه السرقات.

يُذكر أن التحقيقات الأخيرة أسفرت عن اعتقال جنود احتياط كانوا مشتبهين بسرقة عشرات القنابل اليدوية من قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل، حيث تم بيع هذه القنابل لجهات إجرامية مقابل مبالغ مالية.

ويُذكر أن الجيش الإسرائيلي، اعترف بتزايد حوادث سرقة الأسلحة والذخيرة من قواعده العسكرية في السنوات الأخيرة، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، والتي شهدت زيادة كبيرة في تسرب الأسلحة إلى أيدي العناصر الإجرامية.