شكوى جنائية ضد قناص "إسرائيلي" فرنسي للنائب العام الكولومبي

قالت مصادر عبرية، إن مؤسسة هند رجب لحقوق الإنسان قدمت شكوى جنائية إلى مكتب النائب العام الكولومبي ضد قناص إسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقالت المصادر، إن المؤسسة الحقوقية قدمت الشكوى ضد القناص في الجيش الإسرائيلي "غابرييل بن حاييم"، مشيرة إلى أنه قناص مزدوج الجنسية، "إسرائيلي" فرنسي، بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على غزة .

وخلال الشهور الماضية، عملت مؤسسة هند رجب على ملاحقة جنود إسرائيليين شاركوا بالحرب في قطاع غزة، ورفعت ضدهم دعاوى قضائية.

وقبل أيام، طالبت المؤسسة الحقوقية، المدّعي العام ومدير النيابة العامة في بريطانيا باعتقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أثناء زيارته إلى لندن.

وأشارت المؤسسة إلى أن "ساعر" حرّض على ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في فلسطين، من بينها التعذيب، والقتل العمد، والتدمير الواسع النطاق للممتلكات.

ومؤسسة هند رجب، التي تمثل الذراع القانونية لحركة "30 مارس"، هي منظمة حقوقية مستقلة تأسست عام 2024 وتتخذ من بروكسل في بلجيكا مقرًا لها.

وتسعى المؤسسة إلى مواجهة سياسات الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال الإسرائيلي، من خلال ملاحقة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها، لا سيما في قطاع غزة.