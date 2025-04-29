الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت عددًا من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي علي السمودي بعد مداهمة منزله في حي الزهراء وتدمير محتوياته. وفي نابلس، اعتقل ثلاثة شبان من سكن طلابي قرب جامعة النجاح وهم: عمار فاروق، وذيب قواريق، وعمر شناوي، إضافة إلى اعتقال الشاب إسلام خديش من مخيم بلاطة للمرة الثالثة خلال ثلاثة أيام.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قصي شلالدة من بلدة سعير، ويامن وسام خليل حنتش من قرية خرسا جنوب دورا.

أما في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عاطف محمد عبد الرحمن الكار (29 عامًا)، والفتى محمد أشرف عبد الرحيم الكار (16 عامًا) من بلدة بيت فجار بعد اقتحام منزلي عائلتيهما.

وفي مدينة البيرة، اعتقل جيش الاحتلال الشاب إسلام العريان بعد اقتحام منزله.

تأتي هذه الحملة ضمن التصعيد المستمر الذي يمارسه الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وسط انتهاكات يومية تطال المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.