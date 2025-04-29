أنصار الله تعلن استهداف حاملة الطائرات ترومان وأمريكا تعترف بسبقوط طائرة مقاتلة

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، الاثنين، عن استهدافها لحاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان وقطع بحرية مرافقة لها في البحر الأحمر، بالإضافة إلى ضرب هدف وصفته بـ"الحيوي" في عسقلان. وأكدت الجماعة أن هذه العمليات تأتي "إسناداً لغزة ورداً على جرائم العدوان الأمريكي في صنعاء وصعدة".

في السياق ذاته، أفادت البحرية الأمريكية بسقوط طائرة من طراز F/A-18E سوبر هورنت وجرار سحب من على متن حاملة الطائرات ترومان أثناء عملياتها في البحر الأحمر. وأوضح البيان أن الطائرة كانت قيد السحب في الحظيرة عندما فقد طاقم النقل السيطرة عليها، مما أدى إلى سقوطها في البحر وإصابة بحار بجروح طفيفة.

وأكدت البحرية أن الحاملة وجناحها الجوي لا يزالان في كامل جاهزيتهما للمهام، مشيرةً إلى أن الحادث قيد التحقيق. وتعد حاملة الطائرات هاري إس ترومان جزءاً من العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، حيث تشارك في ضربات جوية بالمنطقة.

يُذكر أن مجموعة ترومان الضاربة تعمل حالياً في الشرق الأوسط، وتشهد المنطقة توترات متزايدة نتيجة التصعيد العسكري والعمليات المستمرة.