أونروا: آلاف الشاحنات الإنسانية تنتظر إدخالها إلى غزة وسط تدهور الوضع الإنساني

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين [أونروا] أن المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة جاهزة للدخول، لكنها تنتظر إعادة فتح المعابر المغلقة بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأشارت الوكالة إلى أن أكثر من 3,000 شاحنة محملة بالإمدادات الأساسية تقف بانتظار السماح بدخولها إلى القطاع المحاصر، محذرة من أن المساعدات بدأت تتعرض للتلف بينما يعاني السكان من أزمة جوع خانقة.

وأكدت [أونروا] أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا مع استمرار الحصار، ودعت إلى رفع القيود المفروضة فورًا لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين المحتاجين.

ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع تحت ظروف إنسانية كارثية، حيث تعرقل القيود الإسرائيلية وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، وسط دعوات دولية متزايدة لإنهاء الحصار المفروض منذ سنوات.