فلسطيني يحاول اقتحام سفارة الاحتلال في لندن

حاول شاب فلسطيني، مساء الثلاثاء، تسلق جدار مبنى السفارة الإسرائيلية في لندن، والاقتراب من طاقم السفارة الإسرائيلي، قبل أن تعتقله شرطة العاصمة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الشرطة البريطانية ألقت القبض على فلسطيني يبلغ من العمر 33 عامًا، مساء أمس، حيث كان يرتدي الكوفية ويحمل سكينا، بعدما تمكن من الاقتراب من المكان الذي كان يتواجد فيه أفراد الطاقم الإسرائيلي.

وتساءل مصدر تحدث للصحيفة، حول كيفية وقوع هذه الحادثة غير العادية في مثل هذا المكان الآمن.

ومنذ بداية الحرب على غزة، شهدت لندن مظاهرات ضخمة بمشاركة الآلاف، دعمًا لغزة ورفضًا للعدوان الإسرائيلي.

وقد سلط حجم هذه المظاهرات الضوء على عمق الدعم لفلسطين في بريطانيا، حيث خرجت الحشود إلى الشوارع من بعض المدن الأكثر شهرة في العالم.

ومن بين الأحداث التي لا تنسى؛ تلك التي قام بها متظاهر مؤيد لفلسطين، عندما تسلق برج "بيغ بن"، حاملًا علم فلسطين، ولم ينزل منه لمدة 16 ساعة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 44 على التوالي عدوانه الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة، بارتكابه جرائم حرب ومجازر بشعة، جل ضحاياها من النساء والأطفال وكبار السن.

ومنذ استئناف حرب الإبادة على غزة في 18 مارس/آذار الفائت، استشهد أكثر من 2,273 مواطنًا، إلى جانب إصابة 5,864 آخرين بجروح متفاوتة.