الاحتلال يغلق طريقًا شمال رام الله لتأمين مسيرة استيطانية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، الطريق الرئيسي المحاذي لمخيم الجلزون شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية، مما تسبب في تعطيل حركة المركبات وعرقلة تنقل المواطنين.

وقالت مصادر محلية، إن الإغلاق جاء بهدف تأمين مسيرة نظمها مستوطنون في محيط مستوطنة "بيت إيل"، وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال في المنطقة.

وتتكرر في الضفة الغربية عمليات إغلاق الطرق من قبل قوات الاحتلال لتأمين أنشطة المستوطنين، التي غالبًا ما تترافق مع استفزازات واعتداءات بحق الفلسطينيين.

وتعد مستوطنة "بيت إيل" واحدة من أكبر المستوطنات في الضفة، وتحيط بها العديد من القرى والمخيمات الفلسطينية، مما يجعل تأثير هذه الإغلاقات واسع النطاق على حياة السكان المحليين.