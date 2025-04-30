إخلاء مستوطنات وإغلاق طرق رئيسية بسبب حرائق ضخمة في القدس

توسعت رقعة الحرائق التي اندلعت اليوم في أحراش جبال القدس، مما دفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إخلاء أكثر من 9 مستوطنات، كان آخرها "نفيه إيلان" و"شورش"، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع بفعل سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة.

وأعلنت سلطة الإطفاء الإسرائيلية أن حوالي 150 فريقاً يعملون على السيطرة على الحرائق التي وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ الاحتلال. كما أغلقت السلطات الطريق السريع رقم 1 بالكامل، بعد امتداد النيران إليه واحتراق سيارات، وأوقفت حركة القطارات بين مطار اللد والقدس كإجراء طارئ.

في تطور آخر، تم إخلاء بعض المرضى من مستشفى "هداسا عين كارم"، فيما طلب الاحتلال دعماً دولياً من ست دول لتوفير طائرات إطفاء للمساعدة في السيطرة على الحرائق.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية أن الحرائق اندلعت بفعل فاعل وليست عفوية، مشيرة إلى اعتقال شرطة الاحتلال لمشتبه به في إضرام النيران.

وتأتي هذه الحرائق بعد أسبوع واحد من اندلاع حرائق مشابهة في المنطقة نفسها، أسفرت عن إخلاء مستوطنات بسبب موجة حر ورياح نشطة.